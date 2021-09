Afghanistan neemt regeervorm Iraanse geestelijkheid over

Afghanistan zal worden geregeerd in de stijl van het sjiïtische buurland Iran. Talibanleider Hibatullah Akhundzada wordt de geestelijk leider. Hij krijgt over alles het laatste woord. Onder hem komen wel een president en een regeringsleider of premier. De soennitische extremisten van de Taliban, die half augustus de macht hebben overgenomen, hebben dit volgens nieuwszender al-Arabiya woensdag gezegd.

De soennieten hebben geen strikte religieuze hiërarchie zoals sjiïeten met bijvoorbeeld ayatollahs. Akhundzada wordt door de woordvoerder Bevelhebber van de gelovigen genoemd. Hij zou in die functie als geestelijk leider wel actief deelnemen aan de islamitische regering van het land.

In Iran greep in 1979 de aartsconservatieve sjiïtische geestelijkheid de macht. De stichter van de Islamitische Republiek Iran, Ruhollah Khomeini (1902-1989), werd geen president maar stond als geestelijk leider boven de regering, wetgevers en rechters. Dat is nog steeds zo onder de ayatollah Ali Khamenei die zijn greep op het land in omstreden verkiezingen eerder dit jaar alleen maar heeft verstevigd.