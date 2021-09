Ministerie: het lukt niet altijd om Afghanen direct te antwoorden

Bij het contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ‘soms’ wachttijden waardoor het langer duurt voordat mensen een medewerker aan de lijn krijgen. Dat zegt het ministerie in reactie op berichten in de media waarin mensen in Afghanistan zeggen dat het departement moeilijk of niet bereikbaar is.

NU.nl berichtte dinsdag als eerste over Afghanen die zeggen geen contact met het ministerie te krijgen. Woensdag volgden soortgelijke berichten bij de NOS en de Volkskrant. Volgens het departement vragen veel mensen uit Afghanistan om hulp om het land te verlaten en ‘lukt het niet altijd om iedereen direct te beantwoorden’.

Toen Nederland de evacuatiemissie in de Afghaanse hoofdstad Kabul vorige week staakte, zijn honderden Nederlanders en Afghanen die hierheen willen komen, achtergebleven. De Nederlandse ambassade is dicht. Het ministerie laat woensdag in een verklaring weten ‘volle aandacht’ voor deze groepen achterblijvers te hebben.

Contact

‘Op het ministerie is er volle aandacht voor deze groepen, er wordt zo goed als mogelijk contact met hen onderhouden, telefonisch en per mail. Er zijn hiervoor gespecialiseerde teams actief binnen Buitenlandse Zaken. Zo worden de Nederlanders in Afghanistan nagebeld door een team van het 24/7 Contact Centrum’, aldus het ministerie.

Het ministerie heeft een contactcenter dat 24/7 bereikbaar is. Afghanen die naar buurlanden zijn gevlucht moeten ook via dit center contact opnemen met het ministerie. ‘Er bellen momenteel veel mensen naar het contactcenter waardoor er soms helaas wachttijden zijn’, aldus het ministerie.