Just Eat Takeaway en Prosus duwen AEX verder richting 800 punten

De AEX-index in Amsterdam nadert de 800-puntengrens. De leidende graadmeter sloot woensdag met een winst van 0,3 procent op 790,00 punten geholpen door de koerswinsten van onder andere maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway en techinvesteerder Prosus. Tegenvallende industriecijfers uit China en de eurozone deden niet te veel af aan het positieve sentiment. Sterker, de cijfers zorgden voor speculatie over verdere steun van de centrale banken.

Naast de AEX-index sloot ook de MidKap in het groen. De index voor middelgrote fondsen won 0,1 procent tot 1109,25 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 1,2 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,2 procent na een sterker dan verwachte daling van de Duitse winkelverkopen in juli.

Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, toonde herstel na recente koersdruk en was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van bijna 7 procent. Ook Prosus (plus 3,7 procent) stond opnieuw in de kopgroep. De techinvesteerder won een dag eerder al dik 6 procent na een grote overname in India. Verfconcern AkzoNobel sloot de rij met een verlies van 2,2 procent.

Philips en ING

Philips zag in Amsterdam een eerdere winst van bijna 3 procent gedurende de dag grotendeels verdampen en sloot uiteindelijk met een winst van 0,8 procent. Het zorgtechnologieconcern is in de Verenigde Staten begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu. Philips riep eerder al de ademhalingsondersteunende apparaten terug omdat er schuim in zit dat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Philips wil de terugroepactie binnen een jaar afronden. In totaal gaat het om 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten.

ING sloot de sessie met een winst van 1,3 procent. De bank profiteerde van een positief rapport over Europese banken van de Bank of America. Verder stond de bank in de schijnwerpers vanwege een nieuwsbericht van het FD waarin wordt gesteld dat het doek valt voor betaaldienstverlener Payvision. ING telde voor dat onderdeel in 2018 nog dik 350 miljoen euro neer.

Pernod Ricard steeg bijna 4 procent in Parijs. De Franse drankengroep is naar eigen zeggen sterk hersteld van de coronacrisis dankzij de heropening van de horeca. De euro was 1,1845 dollar waard, tegen 1,1796 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 67,61 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper, op 70,78 dollar per vat.