Politie houdt eerste wapencontroles Amsterdam

De politie in Amsterdam heeft woensdag de eerste wapencontroles gehouden. De actie waarbij mensen preventief gefouilleerd mogen worden is de komende weken in de wijken Bijlmer-Centrum in Zuidoost, Burgwallen Nieuwe Zijde in het centrum, Geuzenveld in Nieuw West, de Dapperbuurt in Oost en de Waterlandpleinbuurt in Noord.

Gemeente Amsterdam en de politie zeggen niets over hoe de eerste dag is verlopen en ook niet waar de controles waren. De agenten worden tijdens de in totaal 15 fouilleeracties in de gaten gehouden door drie waarnemers namens de gemeente. Zij kijken of er sprake is van etnisch profileren. De politiebonden waren hiertegen en na een gesprek met de gemeente is besloten dat de politie weer waarnemers stuurt die de burgerwaarnemers in de gaten houden. De burgerwaarnemers worden door de politiebonden gezien als motie van wantrouwen.

De bonden hebben nog geprobeerd burgemeester Femke Halsema op andere gedachten te brengen, maar dat mislukte dinsdag. ‘Dus nu zijn onze eigen waarnemers op pad, die een eigen verslag maken. Want burgertoezicht is niet acceptabel’, zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond.

Amsterdam laat in september vijftien wapencontroles doen in de vijf wijken. Elke wijk wordt maximaal driemaal bezocht. Doel van de proef is het wapenbezit met name onder jongeren in de stad te verminderen. Dat er nu twee groepen waarnemers bij elke controle zijn is volgens de gemeente een zaak van de politie.