Ruud de Wild is kankervrij meldt vriendin Olcay Gulsen

Radio-dj Ruud de Wild heeft geen kanker meer, zegt zijn vriendin Olcay Gulsen op Instagram. "De operatie is goed gegaan en zijn herstel lijkt heel voorspoedig te verlopen. Hij is helemaal kankervrij", schrijft ze.

De Wild ligt nog in het ziekenhuis, omdat hij maandag onder het mes ging. Hij mag vrijdag weer naar huis.

Gulsen dankt haar volgers voor de steun en liefde die zij en de radio-dj hebben gekregen, nadat in maart bekend was gemaakt dat bij De Wild darmkanker was vastgesteld. "Ga hem zo even uit zijn bed trekken voor een leuke wandeling door het ziekenhuis."