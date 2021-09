Britse overheid dacht dat Kabul niet zo snel zou vallen

Volgens Britse inlichtingen zou Kabul na de terugtrekking van de internationale strijdkrachten wel snel destabiliseren, maar niet dit jaar nog worden overgenomen door de Taliban. De Britse minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken benadrukt dat het Verenigd Koninkrijk zich wel had voorbereid op andere scenario’s.

Tijdens de terugtrekking van de internationale partners uit Afghanistan begonnen de Taliban aan een razendsnelle opmars in het land. Binnen enkele maanden viel de hoofdstad Kabul en riep de radicaalislamitische organisatie de overwinning uit.

‘De algemene schatting was dat na het afronden van de terugtrekking in augustus een geleidelijke achteruitgang te zien zou zijn, maar dat het onwaarschijnlijk was dat Kabul dit jaar nog zou vallen’, zei Raab tijdens een persconferentie. Volgens hem hadden meer NAVO-landen dit idee.

Raab zegt zelf binnenkort naar de regio rond Afghanistan te gaan. Waar hij precies heen gaat heeft hij niet gezegd.