Veel minder aanvragen TVL op eerste dag opening loket

Het aantal aanvragen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) loopt snel terug. De meeste verzoeken kwamen dinsdag, op de eerste dag dat het overheidsloket in het derde kwartaal open was, vanuit horecaondernemers en vervoersbedrijven, waar bijvoorbeeld taxi’s onder vallen, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bijna 3300 ondernemers vroegen dinsdag de compensatie aan, tegenover bijna 8600 bij de opening drie maanden eerder. Het totale aantal TVL-aanvragen was in het hele tweede kwartaal bijna de helft lager dan tijdens de eerste drie maanden van het jaar. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakte eerder bekend dat tussen april en juni in totaal 63.000 aanvragen werden gedaan, tegenover 113.000 tijdens het eerste kwartaal.

Bedrijven kunnen sinds dinsdag terecht bij de RVO voor de tegemoetkoming over de maanden juli, augustus en september. Ondernemers die in die periode getroffen zijn of worden door de coronamaatregelen kunnen een aanvraag indienen voor deze steun. Bedrijven die in deze periode zeker 30 procent van hun omzet mislopen, kunnen hun vaste lasten voor 100 procent vergoed krijgen.

Steunmaatregel

De TVL is een van de belangrijkste steunmaatregelen van het kabinet om bedrijven overeind te houden in de coronacrisis. Door de strenge coronaregels moesten veel ondernemers eerder hun deuren sluiten of konden ze minder omzet draaien.

De generieke steunmaatregelen zoals de TVL en ook de NOW (loonsteun) eindigen in oktober, zo maakte het kabinet eerder deze week bekend. De economische vooruitzichten zijn goed en daarom wil het kabinet de algemene steunmaatregelen afbouwen.