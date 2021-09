NS plaatst hekken en extra incheckpalen voor F1 in Zandvoort

Ook zijn er extra ov-fietsen geplaatst op station Haarlem. Op datzelfde station heeft ProRail ook een noodtrap geplaatst, als een extra uitgang voor de reizigers uit de richting van Leiden, zodat zij en de F1-fans elkaar niet voor de voeten lopen.

Per uur vertrekken er vanaf vrijdag van en naar Zandvoort twaalf treinen, waarmee er 10.000 reizigers per uur kunnen worden vervoerd. Per racedag zijn er ongeveer 300 extra NS-medewerkers aan het werk om reizigers te helpen snel hun weg te vinden naar de race en de doorstroom te bevorderen. Daarvoor zijn ook dertien extra in- en uitcheckpalen neergezet bij station Zandvoort, zodat er minder oponthoud is. Verder is met ProRail gezorgd voor extra storingsploegen, een sleeplocomotief en een reservetrein met personeel.

Vertraging

Ondanks de extra maatregelen roept de NS reizigers op goed op hun dienstregeling te letten en te rekenen op mogelijk een half uur vertraging vanuit Amsterdam. Omdat veel reizigers vanuit Amsterdam naar Zandvoort reizen, zijn er vanaf vrijdag geen fietsen toegestaan op de drukke trajecten naar Amsterdam tot 13.00 uur. Tussen Amsterdam en Zandvoort mogen er de hele dag sowieso geen fietsen mee de trein in. Mensen die vanwege het lekkere weer dit weekend een dagje naar het strand willen bij Zandvoort, wordt aangeraden om eind van de middag heen en halverwege de avond (rond 20.00 uur) terug te reizen.

Dit weekend zijn er vermoedelijk ook extra veel treinreizigers op pad naar andere evenementen, zoals de Wereldhavendagen in Rotterdam. De NS vraagt daarom ook de reiziger die níet naar Zandvoort gaat om zich zo goed mogelijk voor te bereiden.