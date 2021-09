Wall Street stijgt ondanks tegenvallende cijfers werkgelegenheid

De aandelenbeurzen in New York zijn met winsten aan september begonnen. Een banenrapport van loonstrookverwerker ADP viel tegen, maar daar lieten handelaren zich niet door van de wijs brengen. Het ADP-rapport geldt als een voorproefje voor het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag naar buiten komt. Verder verwerkten beleggers cijfers over de bedrijvigheid in de industrie in China en Europa. In China nam die af, in Europa groeide die minder hard. Zowel de Delta-variant van het coronavirus als tekorten aan allerlei goederen, grondstoffen en personeel hinderden bedrijven.

De Dow-Jonesindex bleef in de eerste handelsminuten vrijwel onveranderd op 35.363 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,2 procent hoger gezet, tot 4530 punten. Techbeurs Nasdaq ging 0,5 procent omhoog tot een stand van 15.660 punten.

Amazon (plus 0,8 procent) stond in de belangstelling, De nieuwe topman Andy Jassy kondigde aan 55.000 mensen aan te willen nemen voor technische functies. Daarvan zullen er zeker 40.000 in de Verenigde Staten werken. De rest komt in landen als India, Japan en Duitsland.

Mijnbouwers BHP en Rio Tinto zakten tot 1,6 procent. De daling van de bedrijvigheid in de Chinese industrie zette de prijzen van koper en ijzererts onder druk. Moderna steeg 1 procent. Het biotechbedrijf en zijn Japanse distributeur Takeda lieten weten dat twee sterfgevallen in Japan niets met mogelijk vervuilde vaccins te maken hebben.

Campbell Soup opende de boeken. Het levensmiddelenconcern kwam met een beter dan verwachte omzet en winst en ging bovendien eigen aandelen inkopen. Beleggers zetten het bedrijf 2,3 procent hoger. PVH ging ruim 13 procent omhoog. Het moederbedrijf van modemerken Calvin Klein en Tommy Hilfiger verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar.

GameStop maakt volgens mediaberichten weer kans om opgenomen te worden in de S&P 500 en steeg 2,7 procent. De keten van computerspellenwinkels werd in 2016 uit die graadmeter verwijderd, maar staat dit jaar volop in de belangstelling als een van de zogenoemde Reddit-aandelen. Kleine beleggers stuwden de prijs van het aandeel nadat ze er op discussieplatform Reddit over hadden gepraat.

Olie werd goedkoper nu het erop lijkt dat de OPEC+ zijn geplande productieverhoging doorzet. De olieproducerende landen overleggen daar later op de dag over. Een vat Amerikaanse olie ging voor 67,63 dollar van de hand, een daling van 1,3 procent. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 70,83 dollar.