Oud-leider Baskische separatisten vrijgesproken

De voormalige Baskische seperatistenleider Josu Ternera is vrijgesproken van deelname aan een terroristische organisatie. Een rechtbank in Parijs oordeelt dat er te weinig bewijs is in de zaak en maakt daarom een eerder opgelegde celstraf van acht jaar ongedaan.

De separatist, wiens echte naam José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea is, werd in 2017 bij verstek veroordeeld omdat hij van 2011 tot 2013 deelnam aan activiteiten van de ETA. Deze organisatie streefde bijna zestig jaar met geweld naar een onafhankelijke Baskische staat, voordat ETA zichzelf in 2017 ontmantelde.

Bij de strijd in het noorden van Spanje en het zuidwesten van Frankrijk vielen minstens 850 doden. Ternera gaf van 1977 tot 1992 leiding aan de ETA. Hij zou het brein zijn geweest achter een reeks dodelijke aanvallen in Spanje in de jaren tachtig.

Ternera was al sinds 2002 op de vlucht voor de autoriteiten en werd in 2019 opgepakt. Dat gebeurde in een ziekenhuis in de Franse Alpen waar hij een operatie zou ondergaan. Omdat hij niet bij zijn rechtszaak aanwezig was, kon hij een nieuw proces aanvragen.

Ternera staat later deze maand nog terecht voor deelname aan de ETA van 2002 tot 2005, waarvoor hij in 2010 was veroordeeld tot zeven jaar gevangenis. Omdat hij ook toen bij verstek werd veroordeeld, wordt ook dit proces opnieuw behandeld.