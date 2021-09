Bedrijven VS blijven moeite hebben met werven personeel

De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in augustus wederom minder hard gegroeid dan verwacht. Nieuwe cijfers van loonstrookverwerker ADP wijzen erop dat veel bedrijven moeite blijven hebben met het vinden van personeel nu de economie weer flink aantrekt en de vraag naar extra werknemers toeneemt.

Volgens ADP kwamen er afgelopen maand slechts 374.000 nieuwe banen bij in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten. Economen hadden in doorsnee op 625.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend. Het cijfer van juli werd daarnaast ook nog neerwaarts bijgesteld naar 326.000 nieuwe banen. Eerder werd hier nog een plus van 330.000 arbeidsplaatsen gemeld.

Het herstel van de banenmarkt heeft volgens kenners een deuk opgelopen door de verdere verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus. ‘De banengroei blijft sterk, maar is ver verwijderd van het tempo van de afgelopen maanden’, verduidelijkt Mark Zandi, hoofdeconoom van Moody’s Analytics.

De gecombineerde loonstijging in juli en augustus was verder de traagste sinds het begin van het jaar, volgens ADP. De gegevens van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In die studie worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen. Economen verwachten hier in doorsnee dat er afgelopen maand 652.000 banen zijn bijgekomen. Het werkloosheidscijfer zal naar verwachting dalen tot 5,2 procent omdat de arbeidsparticipatie toeneemt.