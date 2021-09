De politie heeft een 43-jarige vrouw opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks geweldsincidenten in de Zuid-Hollandse plaatsen Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht.

Ze wordt verhoord over haar rol in de zaak. De recente geweldsincidenten hebben te maken met een partij cocaïne die op 28 juli is onderschept in de haven van Antwerpen.