Bijna 2900 nieuwe coronagevallen, hoogste aantal sinds 6 augustus

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 2878 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is iets meer dan vorige week woensdag, en daarmee is het het hoogste aantal positieve tests sinds 6 augustus.

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.588 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 2513 nieuwe gevallen per dag. Na een paar dagen van daling loopt dat gemiddelde een beetje op.

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen, In de hoofdstad werd het coronavirus vastgesteld bij 190 inwoners. In Rotterdam kwamen 165 gevallen aan het licht en in Den Haag waren er 140 bevestigde besmettingen. Daarna volgen Utrecht (76) en Haarlemmermeer en Haarlem (beide 50). In 54 gemeenten testte helemaal niemand positief.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met twee. Het gaat om inwoners van Amsterdam en Tilburg. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 38 sterfgevallen gemeld bij het RIVM. Dat is het laagste aantal sinds 6 augustus, maar de verschillen zijn heel klein.