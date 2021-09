Greenpeace: Britse regering nalatig bij verlenen vergunning BP

De Britse regering heeft niet voldoende rekening gehouden met de effecten op het klimaat toen ze olie- en gasconcern BP toestemming gaf om in de Noordzee te boren naar olie. Dat heeft milieuorganisatie Greenpeace bepleit tijdens een rechtszaak in Schotland. BP kreeg in 2018 definitief toestemming om te boren in het zogenoemde Vorlich-veld, zo’n 240 kilometer ten oosten van Aberdeen.

Daar wordt sinds eind vorig jaar olie opgepompt. Greenpeace wil dat de vergunning wordt ingetrokken. De milieuorganisatie wijst erop dat die al in 1981 aan BP is verleend voor het Vorlich-veld. Toen bestond er nog geen wetgeving om klimaateffecten te reguleren. Ook heeft de Britse regering volgens Greenpeace het publiek niet goed geïnformeerd over de vergunning en geen kans gegeven om bezwaar te maken vanwege de impact op het klimaat.

De rechtszaak dient op een moment dat er veel discussie is over de opening van een ander veld, ten westen van de Shetlandeilanden. Olie- en gasbedrijf Shell is een aandeelhouder van dat zogenoemde Cambo-veld bij de Schotse eilandengroep. Volgens klimaatactivisten past het openen van een nieuw olieveld niet bij het streven van de Britse regering om in 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten.