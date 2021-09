Vervuilde Moderna-vaccins in Japan bevatten roestvrij staal

De vervuilde Moderna-coronavaccins die in Japan zijn opgedoken, bevatten deeltjes van roestvrij staal en zijn naar verwachting niet gevaarlijk. Dat staal zou afkomstig zijn van de productieapparatuur, zo meldt het Japanse ministerie van Volksgezondheid op basis van een onderzoek door farmaceut Moderna en distributeur Takeda Pharmaceutical Co.

De distributeur benadrukt dat roestvrij staal regelmatig wordt gebruik in de medische wereld, bijvoorbeeld voor hartkleppen en bij hechtingen. ‘Het is niet de verwachting dat de gezondheidsrisico’s door het inspuiten van deze deeltjes groter worden’, staat in een verklaring.

De Japanse autoriteiten haalden vorige week donderdag uit voorzorg drie grote partijen vaccins terug nadat in meerdere flesjes onbekende, zwarte deeltjes waren gevonden. De ruim 1,6 miljoen exemplaren waren al over het land verspreid. Later werden ook in flesjes van andere partijen deeltjes gevonden, waarna nog eens een miljoen doses uit de roulatie werden genomen.