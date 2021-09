Verzekeraars verzekeren geen toestellen die naar Afghanistan gaan

Verzekeringsmaatschappijen willen vrijwel geen vliegtuigen van de burgerluchtvaart verzekeren die naar Afghanistan gaan. Het is in hun ogen te gevaarlijk nu na het vertrek van de Amerikanen uit dat land.

De extremistische Taliban hebben half augustus de hoofdstad vrijwel moeiteloos ingenomen. Ze hebben toen de VS toegestaan de luchthaven nog twee weken in handen te houden om er evacuaties uit te voeren. Die zijn maandag afgerond en naar schatting 123.000 mensen hebben sinds half augustus via de internationale luchthaven van Kabul het land in overwegend militaire vliegtuigen verlaten. De Amerikanen beheersten tot dinsdag ook het luchtruim van Afghanistan.

Er zijn vrijwel geen niet-militaire vliegtuigen meer in het luchtruim van Afghanistan geweest sinds half augustus. De Verenigde Naties hebben maandag een vlucht op Mazar-i-Sharif weten te regelen met behulp van een civiel vliegtuig van de Afghaanse luchtvaartmaatschappij Kam Air. Maar toen was er net nog Amerikaanse controle over het luchtruim. Dinsdag vloog volgens de site Flightradar24 een klein civiel toestel van Islamabad richting Mazar-i-Sharif in Noord-Afghanistan, maar vlakbij die stad keerde het toestel plotseling om en vloog weer terug naar Pakistan.

Riskant

De verzekeraars vinden het nu te riskant door de afwezigheid van enige controle van het luchtruim, raketaanvallen en mogelijke aanslagen op het vliegveld van Kabul. Afgelopen week schoten de verzekeringspremies, ondanks de Amerikaanse aanwezigheid, omhoog. De prijs van een ‘casco oorlogsverzekering’ vervijfvoudigde volgens een betrokken verzekeringsagent in Londen. Volgens Rick Brennan van de WHO ‘schoten de premies de lucht in’.

De Taliban willen om verscheidene redenen dat er weer snel gevlogen wordt en zijn in gesprek met voor zover bekend Qatar en Turkije. Turkije heeft eerder ook al aangeboden onder voorwaarden de leiding van de International Airport Hamid Karzai en het luchtruim op zich te nemen.