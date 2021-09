Lange levertijden zorgen voor minder autoverkopen

Het aantal verkochte nieuwe auto’s is dit jaar tot nu toe lager dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de verkopen ook al ‘bijna een dieptepunt beleefden’. Volgens brancheorganisatie RAI Vereniging willen zowel bedrijven als particulieren nu wel weer een nieuwe auto kopen, maar zijn de voertuigen vooral door wereldwijde chiptekorten niet snel beschikbaar.

‘De showrooms worden goed bezocht, ook vanuit leasemaatschappijen’, zegt een woordvoerder. Daar horen zij echter dat auto’s waarvan de levertijd normaal gesproken drie of vier maanden is, nu soms oploopt tot een halfjaar. Dit is wel sterk per model en merk verschillend, maar in de hele autosector kunnen leveringen maanden langer duren door het chiptekort.

Tijdens de coronapandemie nam de vraag naar chips vanuit de autosector sterk af, terwijl die juist sterk toenam vanuit de techsector, bijvoorbeeld voor smartphones en laptops voor thuiswerken. Nu de vraag vanuit de autosector weer sterk stijgt, hebben chipbedrijven moeite om daar aan te voldoen. Dat heeft dus tekorten tot gevolg.

Verwachting

Door de leveringsproblemen werden in de eerste acht maanden van dit jaar ruim 211.000 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Dat is 3,4 procent minder dan tijdens dezelfde periode in 2020, blijkt uit de verkoopcijfers van RAI en brancheorganisatie BOVAG. In augustus lagen de verkopen bijna 17 procent lager dan een jaar eerder. De RAI Vereniging ziet tegelijkertijd dat de markt voor tweedehands auto’s groeit.

Waar vorig jaar de beperkende maatregelen en de economische onzekerheid door de coronacrisis zorgden voor een slecht jaar, is er nu aan vraag geen gebrek. RAI Vereniging rekent er nog op dat de achterstand voor het einde van het jaar is ingelopen. De verwachting is een totale verkoop van 400.000 nieuwe auto’s, tegenover ruim 356.000 vorig jaar.

Dat is wel van veel verschillende factoren afhankelijk, bijvoorbeeld mogelijk veranderende regels voor de bijtelling op elektrische auto’s en de beschikbaarheid van voertuigen de rest van het jaar. ‘We zien licht aan het einde van de tunnel, maar de tunnel is wel donker’, aldus de RAI Vereniging.