Politie krijgt bijna honderd tips in coldcase Wies Hensen

Bij de politie kwamen de afgelopen dagen bijna honderd tips binnen in de coldcase Wies Hensen. Enkele daarvan zijn volgens de politie ‘zeer interessant’. De 32-jarige vrouw uit Budel verdween op 29 augustus 1989 nadat ze op de kermis in haar woonplaats was geweest. Ze werd een dag later dood gevonden, maar een dader is nooit gevonden.

Vorige week startte de politie een grote publiciteitscampagne over de zaak. ‘De afgelopen vier dagen stonden we met het Mobiel Media Lab bij de kermis in Budel waar Wies 32 jaar geleden verdween. Bezoekers konden hier het plaats delict, de plek waar Wies Hensen gevonden is, door een Virtual Reality-bril bekijken’, aldus de politie. Het mobiele lab werd door honderden mensen bezocht.

Het coldcaseteam gaat de tips de komende tijd natrekken. ‘Het is nog te vroeg om hier definitieve conclusies aan te verbinden, maar we kunnen wel aangeven dat er enkele tips bij zitten die we als ‘zeer interessant’ kwalificeren’, aldus de politie.