Biden wil uitbreiding Russische invloed in Oost-Europa voorkomen

De Amerikaanse president Joe Biden gaat zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski verzekeren dat zijn land de Russische expansie in Oost-Europa tegen wil gaan. Biden en Zelenski ontmoeten elkaar woensdag voor het eerst in het Witte Huis, na een paar telefoongesprekken eerder dit jaar.

Eind augustus benadrukte Zelenski op een internationale top zijn claim op het schiereiland de Krim, dat zeven jaar geleden door Rusland werd ingelijfd. Hij zei ‘af te tellen naar het einde van de bezetting’. Zelenski zoekt daarvoor steun bij de Verenigde Staten. Hij wil ook duidelijkheid van zijn Amerikaanse collega over een eventueel NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne. Biden eist in ruil daarvoor onder meer een hardere aanpak van de corruptie.

Oekraïne maakt zich ook zorgen over de Russische gaspijplijn Nordstream 2. Momenteel is Oekraïne een belangrijk doorvoerland voor gas van Rusland naar Europa, maar Nordstream 2 gaat via de Baltische zee naar Duitsland. Oekraïne vreest dat als er straks geen gas meer door het land wordt gepompt, Rusland Nordstream 2 als machtsmiddel kan gebruiken.

Veiligheidspakket

Naar verwachting kondigt Biden na de ontmoeting een veiligheidspakket ter waarde van 60 miljoen dollar aan voor Oekraïne. De VS hadden Oekraïne eerder dit jaar al 400 miljoen dollar aan veiligheidssteun toegezegd. Ook zou Biden 12,8 miljoen dollar aan coronanoodsteun willen bieden aan Oekraïne.

Zelenski zit in een opmerkelijke positie tegenover de VS. Hij speelde een belangrijke rol in de eerste afzettingszaak tegen de vorige Amerikaanse president Donald Trump. Die had er bij Zelenski in 2019 op aangedrongen om Biden en diens zoon Hunter te onderzoeken wegens mogelijke corruptie. Hunter Biden was van 2014 tot 2019 lid van het bestuur van een Oekraïens energiebedrijf dat van corruptie werd beschuldigd. Als Zelenski niet mee zou werken aan het verzoek, zou Trump 400 miljoen dollar aan militaire steun voor Oekraïne laten bevriezen.