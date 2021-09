Michael Pilarczyk met twee boeken in top 10 Bestseller 60

Michael Pilarczyk staat deze week met twee boeken in de top 10 van de Bestseller 60, zo laat Stichting CPNB woensdag weten. Zijn boek Je bent zoals je denkt steeg naar de tweede plaats, en zijn boek Master Your Mindset is na een grote sprong terug te vinden op de negende plek.

De top drie is verder onveranderd ten opzichte van een week eerder. Charlie Mackesy bezet met De jongen, de mol, de vos en het paard de hoogste positie en Lale Gül staat met Ik ga leven opnieuw op de derde plaats.

Deze week staan er zeven nieuwe titels in de Bestseller 60 waaronder Ernst, de autobiografie van zanger Ernst Daniël Smid. In het boek schrijft de zanger onder meer over het leven met parkinson, de ziekte die vier jaar geleden bij hem werd geconstateerd. Ernst staat op de vijftigste plek in de wekelijkse bestsellerlijst. De hoogste nieuwkomer deze week is Eindeloos dichtbij van Jenny Colgan, op de 24e plaats.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (4) Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het paard

2. (5) Michael Pilarczyk - Je bent zoals je denkt

3. (5) Lale Gül - Ik ga leven

4. (2) Esther Verhoef - De Nachtdienst

5. (6) Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman - Derksen

6. (4) Stephen King - Billy Summers

7. (8) Raynor Winn - Het zoutpad

8. (7) Suzanne Vermeer - Dwaalspoor

9. (25) Michael Pilarczyk - Master Your Mindset

10. (9) Lucinda Riley - De zeven zussen