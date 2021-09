Duitse machinistenstaking treft eerst nacht- en vrachttreinen

De derde staking van Duitse machinisten heeft meteen gevolgen voor goederentreinen en de nachttrein van Amsterdam naar Wenen. De staking gaat namelijk aan het einde van de middag van start voor goederentreinen. Passagierstreinen worden pas bij het begin van de dienstregeling in de vroege ochtenduren van donderdag getroffen. De nachttrein, die woensdagavond al vertrekt maar tijdens de nacht over het Duitse spoor rijdt, heeft daar wel al last van en zal niet rijden.

Net als tijdens de voorgaande stakingen hebben in Nederland vooral de reizigers op de internationale treinen naar en door Duitsland er last van. De internationale trein naar Frankfurt blijft nog gewoon rijden, maar die naar Berlijn en het Zwitserse Bazel halen hun eindbestemming niet. De intercity naar Berlijn rijdt tot en met maandag niet verder dan Bad Bentheim. De trein naar Bazel rijdt tot Keulen.

De staking is het gevolg van een loonconflict, waarbij het vooral gaat om de timing van loonsverhogingen. Deutsche Bahn heeft voorgesteld om de lonen met 1,5 procent te verhogen in januari 2022 en met nog eens 1,7 procent in maart 2023. De vakbond wil echter al in 2021 een loonsverhoging zien, plus een bonus van 600 euro, en een tweede loonsverhoging van 1,8 procent in 2022.