Philips helpt AEX aan nieuw record

De Amsterdamse AEX-index bereikte woensdag een nieuw recordniveau, mede dankzij een sterke koerswinst van Philips. Beleggers reageerden opgelucht dat het zorgtechnologieconcern in de Verenigde Staten is begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu. Philips riep eerder al de ademhalingsondersteunende apparaten terug omdat er schuim in zit dat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid.

Philips (plus 2,7 procent) wil de terugroepactie binnen een jaar afronden. In totaal gaat het om 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten. Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, toonde herstel na de recente koersdruk en was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 3,4 procent. Ook Prosus (plus 2,9 procent) stond opnieuw in de kopgroep. De techinvesteerder won een dag eerder al dik 6 procent na een grote overname in India. Fintechbedrijf Adyen sloot de rij met een min van 2,3 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM daalde 1,4 procent na een adviesverlaging door JPMorgan.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 791,34 punten en tikte op 793,91 punten de hoogste koers ooit aan. De MidKap won 0,4 procent tot 1112,58 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 1 procent. De DAX in Frankfurt klom 0,3 procent ondanks een sterker dan verwachte daling van de Duitse winkelverkopen in juli.

Industriecijfers

Tegenvallende industriecijfers uit China en de eurozone konden de pret niet drukken en zorgden voor speculatie op verdere steun van de centrale banken. In China liet de industrie in augustus voor het eerst sinds april 2020 een krimp zien. Ook in het eurogebied zwakte de groei van de industriesector af door een gebrek aan onderdelen.

Aan het overnamefront meldde de Belgische zakenkrant De Tijd dat uitzender Randstad (plus 0,7 procent) in vergevorderde gesprekken is over een overname van de Belgische personeelsadviseur Hudson. IT-dienstverlener Ordina nam zijn branchegenoot IFS Probity over en won 1,7 procent.

Pernod Ricard

Pernod Ricard steeg dik 3 procent in Parijs. De Franse drankengroep is naar eigen zeggen sterk hersteld van de coronacrisis dankzij de heropening van de horeca. Carrefour zakte ruim 4 procent. Investeringsbedrijf Agache Group van de Franse miljardair Bernard Arnault heeft zijn resterende belang in de supermarktketen verkocht.

De euro was 1,1813 dollar waard, tegen 1,1796 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 68,75 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 71,91 dollar per vat.