Niet-westerse migranten relatief vaak met corona in ziekenhuis

De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) heeft de ziekenhuizen gevraagd naar de samenstelling van de groep patiënten die ze behandelen. Voorzitter Leon van den Toorn zegt dat de niet-westerse migranten niet per se tegen vaccineren zijn, maar dat ze soms aan het twijfelen worden gebracht. ‘Ze horen spookverhalen dat je een chip ingespoten krijgt of dat je doodziek wordt van het vaccin. Het is niet onwil, maar een gebrek aan goede informatie. Daar valt veel winst te behalen.’

Met het oog op een mogelijke nieuwe coronagolf is het volgens Van den Toorn belangrijk om de vaccinatiegraad onder de migrantengroepen snel omhoog te krijgen. ‘Als we willen dat we de komende maanden niet een aanhoudend probleem hebben in de ziekenhuizen, waar het nog steeds druk is, moeten we alles op alles zetten om het aantal gevaccineerden omhoog te brengen. De initiatieven die er zijn, werken, maar het gaat stroperig, we moeten nadenken hoe we het verder kunnen verbeteren.’