Chinese kinderen krijgen les in gedachtegoed Xi

Het nieuwe schooljaar start woensdag in China met een vernieuwd landelijk curriculum waarin het gedachtegoed van president Xi Jinping is opgenomen. Chinese kinderen kregen al nationalistisch en politiek georiënteerde lessen, maar die waren minder gericht op de denkbeelden en ideeën van Xi.

Basisschoolkinderen, scholieren en studenten zullen leren over de politieke ideologie van de president, die zich sinds 2018 niet meer hoeft te houden aan maximale ambtstermijnen en daardoor voor onbepaalde tijd kan blijven regeren. Over het curriculum zegt de regering dat het ‘zaden van liefde plant voor de communistische partij, het land en het socialisme in jonge harten’.

De lesboeken voor het basisonderwijs bevatten onder meer hoofdstukken over de prestaties van de Chinese beschaving en de rol van de communistische partij in strijd tegen armoede en het coronavirus. Ook bevatten ze citaten van Xi en anekdotes over de president. ‘Grootvader Xi Jinping is erg druk met werk. Het maakt niet uit hoe druk hij is, hij doet nog steeds mee met onze activiteiten en geeft om onze groei’, staat in een van de boeken.

De ideologieën van Chinese leiders worden doorgaans overgenomen door de communistische partij, maar het is niet gebruikelijk dat hun namen daar voor de langere termijn aan worden verbonden zoals nu het geval is bij Xi. Volgens de BBC gingen alleen Mao Zedong, de grondlegger van het huidige China, en Deng Xiaoping hem voor.