Afghaanse arts: situatie Kabul wordt met de dag erger

Nu de evacuaties door westerse landen zijn afgerond, wordt de situatie in Kabul met de dag erger, vertelt een Afghaanse arts die met zijn familie het land wil verlaten. De Taliban vergroten hun aanwezigheid rondom de Afghaanse hoofdstad, waar de angst voor het nieuwe regime groeit. Ondertussen vluchten mensen naar de landsgrenzen en proberen ze buurlanden in te komen.

Rondom Kabul hebben de Taliban controleposten opgezet. Ze ondervragen iedereen die wil passeren, zegt de arts tegen het ANP. Hij hoort ook dat de Taliban steeds gewelddadiger worden in andere provincies. ‘Ik leef in nog meer angst dan eerder’, aldus de Afghaan. Na de overname beloofden de Taliban dat mensen veilig waren, maar veel inwoners geloven dit niet. Na de eerste machtsovername in 1996 deden de Taliban soortgelijke beloftes, maar al snel moesten vrouwen thuisblijven en werden mensen met stokslagen naar de moskee gedwongen onder gebedstijd.

Afghanen krijgen ook te maken met geldproblemen, nu het volgens de arts lastiger is om banken te bereiken. Uit angst voor zijn veiligheid kan hij zijn verblijfplaats niet verlaten en wordt het lastiger om zijn familie te ondersteunen. Hij en andere Afghanen leven in moeilijke omstandigheden en hopen op hulp van buitenaf. Nu de Taliban het vliegveld van Kabul hebben overgenomen, proberen veel mensen om over land de grens over te steken. Bij een Pakistaanse grenspost wacht al enige tijd een menigte tot autoriteiten de poort openen.

Onderwijs

De arts hoopte naar Nederland te kunnen komen. Hij zette met de Afghaans-Nederlandse stichting Keihan anatomisch onderwijs op in Afghanistan na de val van het Taliban-regime, maar dergelijk onderwijs is streng verboden onder Talibanwetten. Zijn vrouw is onder meer vrouwenrechtenactivist. De arts kwam uiteindelijk niet in aanmerking voor evacuatie naar Nederland.

De arts is één van naar schatting tienduizenden kwetsbare Afghanen die hun hoop hadden gevestigd op de grote internationale evacuatieoperatie van de afgelopen twee weken. Hierbij zijn ruim 123.000 buitenlandse staatsburgers en Afghanen opgehaald. Meerdere Europese landen overleggen inmiddels over een tijdelijke aanwezigheid in Kabul om nog meer mensen op te halen. Volgens Duitse bondskanselier Angela Merkel zijn er tienduizenden mensen in Afghanistan die naar Duitsland zouden mogen.

De Afghaanse arts hoopt dat hij en mensen in soortgelijke situaties snel hulp krijgen. ‘De inactiviteit van de internationale gemeenschap zal mijn dood en die van anderen betekenen.’