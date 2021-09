Kaag: ambassade in Kabul verhuist tijdelijk naar Qatar

De Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul verhuist na de machtsovername door de Taliban tijdelijk naar Qatar. Dat zei demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) tijdens een bezoek aan de Golfstaat.

De laatste Nederlandse diplomaten verlieten Kabul vorige week toen de evacuatiemissie stopte. Het ministerie heeft wel steeds gezegd dat de ambassade weer opengaat zodra de veiligheidssituatie het toelaat. In Qatar is een vertegenwoordiging van de Taliban gevestigd.

Kaag is in Qatar om te bespreken wanneer de evacuatie uit Afghanistan weer hervat kan worden. Er zijn vermoedelijk nog honderden Nederlanders en anderen in Afghanistan die naar Nederland willen vertrekken.