Google gaat in beroep tegen Franse boete om auteursrechten

Technologiebedrijf Google gaat in beroep tegen een boete van 500 miljoen euro die het in Frankrijk kreeg. De onderneming werd in juni beboet omdat het de auteursrechten van mediabedrijven zou hebben geschonden. Volgens de Franse mededingingsautoriteit had Google niet voldaan aan een bevel om een deal te sluiten met Franse mediabedrijven over het plaatsen van hun nieuwsberichten op het eigen platform.