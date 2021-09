Omzet drankenconcern Pernod Ricard nadert niveau van 2019

De omzet van het Franse drankenconcern Pernod Ricard is in het afgelopen gebroken boekjaar het niveau van 2019 genaderd, dus ruim voor de uitbraak van de coronapandemie. Er werd vooral geprofiteerd van de heropening van de horeca.

De maker van onder meer Martell-cognac, Absolut-vodka en Jameson-whiskey zette in het eind juni afgesloten boekjaar een omzet in de boeken van 8,8 miljard euro. In het boekjaar 2019 kwam die uit op 9,2 miljard euro. Er werd een nettowinst behaald van 1,3 miljard euro, een verdrievoudiging vergeleken met een jaar terug. Daarmee ligt de winstgevendheid op een vergelijkbaar niveau als in 2019.

Volgens Pernod Ricard nam vooral in de Verenigde Staten en China de verkoop flink toe, maar ook in Europa was een plus te zien. Het bedrijf denkt dat de verkopen de komende tijd sterk zullen blijven.