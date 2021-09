Vraag naar personeel in Nederlandse industrie blijft toenemen

De vraag naar personeel in de Nederlandse industrie blijft toenemen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) nam de werkgelegenheid in augustus in het op twee na sterkste tempo toe dat ooit is gemeten. Bedrijven hebben vaak moeite om voldoende gekwalificeerd technisch personeel te vinden.

Door het sterke economische herstel van de coronacrisis en de fors gestegen groei van de industrie is er veel meer vraag naar extra werknemers. De banengroei was in augustus voor de zesde keer dit jaar groter dan de maand ervoor en 28 procent van de bedrijven maakte melding van grotere personeelsbestanden vergeleken met juli, aldus de Nevi.

De inkoopmanagersindex van de Nevi, die de industriële bedrijvigheid meet, kwam in augustus uit op een stand van 65,8. Dat is een kleine daling ten opzichte van juli, maar nog steeds het op vier na hoogste cijfer ooit, wat duidt op een aanhoudende forse groei. Een score onder de 50 geeft een krimp van de industriële activiteit aan, een score daarboven duidt op groei.

‘Ondanks nieuwe problemen bij industriële toeleveranciers door het oplaaien van de Delta-variant van het coronavirus in Azië, laat de Nederlandse industrie wederom hoge productiecijfers en nieuwe exportorders zien in de maand augustus’, zegt David Kemps van ABN AMRO in een toelichting op het rapport van de Nevi.