New York Pizza koopt Duitse pizzaketen Stückwerk

New York Pizza heeft de Duitse pizzaketen Stückwerk overgenomen. Het is onderdeel van het plan van de Nederlandse pizzaketen om uit te breiden in Duitsland. De franchiseorganisatie had er al twee vestigingen en daar komen er door de overname 32 bij. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Eind juni werd New York Pizza nog grotendeels verkocht aan het Noorse conglomeraat Orkla. De Noren namen een belang van 75 procent in de keten, die daarmee een waarde heeft van 145 miljoen euro. De verkopende eigenaren hielden 25 procent in handen.

New York Pizza is opgericht in 1993. De eerste zaak werd gevestigd aan het Amsterdamse Spui. Momenteel telt New York Pizza in totaal meer dan 236 vestigingen, exclusief de 32 die het nu overneemt van Stückwerk. Daarvan zitten er 233 in Nederland en één in het Belgische Leuven. Voor het einde van het jaar wil New York Pizza nog vijf zaken openen in België.

New York Pizza verkocht vorig jaar 11,5 miljoen pizza’s en was goed voor een omzet van bijna 55 miljoen euro.