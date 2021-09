Onderzoek naar plagiaat door bestuurder Amsterdam UMC

Volgens de krant heeft Kramer voor zijn columns op het intranet van het ziekenhuis teksten gekopieerd van onder meer Volkskrant-columnist Peter de Waard. Hij zou dat hebben gedaan zonder bronnen te vermelden.

Volgens de woordvoerder heeft de raad van toezicht een onafhankelijke commissie gevraagd de kwestie te onderzoeken.

Spijt betuigd

Het onderzoek naar het bronnengebruik zou gaan om in elk geval zes columns die in het afgelopen halfjaar geschreven zijn. Naast die van De Waard zijn ook passages overgenomen van wijlen toneeldirecteur Gerrit Korthals Altes, NRC-journalist Wouter van Noort, een ingezonden brief van historicus Eymert-Jan Goossens in NRC en schrijver Aernout Borms, schrijft de Volkskrant.

Volgens de krant heeft Kramer al spijt betuigd over de kwestie. Dat zou hij hebben gedaan in een column in de zomer.

De woordvoerder van het ziekenhuis weet niet wanneer het onderzoek naar Kramer klaar is. ‘Maar ik denk niet dat dat maanden zal duren.’