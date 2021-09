AEX zet koers richting 800 punten voort, Philips aan kop

De Amsterdamse AEX-index zette woensdag de koers richting de 800 punten voort onder aanvoering van Philips. Beleggers reageerden opgelucht dat het zorgtechnologieconcern in de Verenigde Staten is begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu. Philips riep eerder al de ademhalingsondersteunende apparaten terug omdat er schuim in zit dat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid.

Verder ging de aandacht op de Europese markten uit naar de industriecijfers van de eurozone en de Verenigde Staten. Eerder op de ochtend bleek al dat de industrie in China in augustus voor het eerst sinds april 2020 is gekrompen. Ook komt loonstrookverwerker ADP later op de dag met zijn Amerikaanse banenrapport. De ADP-cijfers vormen een indicator voor het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de plus op 792,27 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 1112,49 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 1 procent. De DAX in Frankfurt klom 0,8 procent ondanks een sterker dan verwachte daling van de Duitse winkelverkopen in juli.

Philips

Philips (plus 3,1 procent) wil de terugroepactie binnen een jaar afronden. In totaal gaat het om 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten. Ook Prosus (plus 2,8 procent) stond opnieuw in de kopgroep van de AEX. De techinvesteerder won een dag eerder al dik 6 procent na een grote overname in India. Speciaalchemiebedrijf DSM (min 1,4 procent) voerde de schaarse dalers aan na een adviesverlaging door JPMorgan.

Randstad won 1 procent. Volgens de Belgische zakenkrant De Tijd is de uitzender in vergevorderde gesprekken over een overname van de Belgische personeelsadviseur Hudson. Shell klom 0,9 procent. Het olie- en gasconcern gaat via dochterbedrijf Ubitricity de komende vijf jaar 50.000 laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen langs Britse straten. Bij de kleinere bedrijven steeg Ordina bijna 3 procent. De IT-dienstverlener neemt zijn Nederlandse branchegenoot IFS Probity over. Een aankoopsom werd niet gegeven.

Op de oliemarkt ging de aandacht uit naar de vergadering van oliekartel OPEC en bondgenoten over de productie. Volgens de olielanden zal dit jaar nog sprake zijn van een tekort aan olie, gevolgd door een overaanbod in de loop van 2022. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 69,23 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 72,37 dollar per vat. De euro was 1,1802 dollar waard, tegen 1,1796 dollar een dag eerder.