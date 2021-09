Duitse winkels verkopen minder in juli

Duitse winkels hebben in juli aanzienlijk minder omgezet dan een maand eerder. Volgens cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis gaat het om een afname van 5,1 procent. De cijfers werden vertekend omdat in juni de winkels in grote delen van het land weer open mochten en Duitse consumenten daar toen ook direct gebruik van maakten. Dat deden ze in juli dus minder. Ook in mei waren de verkopen al sterk opgelopen toen winkels met coronabeperkingen open mochten.