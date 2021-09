Economie Australië groeide voordat strenge lockdowns ingingen

De economie van Australië is in het tweede kwartaal gegroeid, voordat het land te maken kreeg met strenge lockdowns om de coronapandemie tegen te gaan. Economen verwachten dan ook dat in het derde kwartaal de economie hard geraakt zal worden door die lockdowns.

Australië was in tegenstelling tot veel andere landen lang open, maar sinds eind juni zijn verschillende steden waaronder Sydney in strikte lockdown vanwege de opmars van de Delta-variant van het coronavirus. Mensen moeten zoveel mogelijk thuisblijven en de grenzen zijn gesloten om het virus buiten te houden. Australië is bezig om zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Dat zou moeten helpen bij het versoepelen van de lockdowns later dit jaar.

De Australische economie groeide met 0,7 procent in vergelijking met het eerste kwartaal. Ten opzichte van een jaar eerder, toen het land hard werd getroffen door de coronacrisis, werd een recordgroei gemeten van 9,6 procent.