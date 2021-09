Studie: luchtvervuiling verkort levensverwachting Indiërs 9 jaar

Luchtvervuiling zal de levensverwachting van ongeveer 40 procent van de Indiase bevolking met meer dan negen jaar doen afnemen, stellen onderzoekers in een woensdag gepubliceerd rapport van het Energy Policy Institute van de University of Chicago (EPIC). In 2018 was de levensverwachting in India net iets hoger dan 69 jaar, volgens de Wereldbank.

Meer dan 480 miljoen mensen van de ongeveer 1,3 miljard Indiërs hebben met ernstige luchtvervuiling te maken. Zij wonen vooral in delen van Centraal-, Oost- en Noord-India, inclusief hoofdstad New Delhi, ‘Verontrustend is dat de hoge niveaus van luchtvervuiling in India in de loop van de tijd geografisch zijn uitgebreid’, zo staat in het EPIC-rapport. Zo zou de luchtkwaliteit in de westelijke staat Maharashtra en de centrale staat Madhya Pradesh aanzienlijk zijn verslechterd.

New Delhi was in 2020 voor het derde jaar op rij de meest vervuilde hoofdstad ter wereld, volgens IQAir, een Zwitserse groep die de luchtkwaliteit meet op basis van de concentratie van voor de longen schadelijke deeltjes in de lucht. Even mochten de 20 miljoen inwoners van New Delhi tijdens de zomerse lockdown van dat jaar relatief schone lucht inademen. Grootschalige branden in de nabijgelegen staten Punjab en Haryana voerden echter al gauw weer slechtere lucht aan.