Omwonenden Schiphol aan Visser: minder lawaai, of naar de rechter

De brief is verstuurd door de Stichting Recht op Bescherming Vliegtuighinder (RBV). Deze stichting is ruim een jaar geleden voor en door omwonenden opgericht. Volgens de stichting ondervinden op dit moment meer dan 200.000 omwonenden ernstige hinder van het luchtvaartlawaai. ‘Toch wil de luchtvaartminister Schiphol nog veel verder laten groeien, om te beginnen met nog eens 40.000 vliegbewegingen bovenop de 500.000, die in het huidige stelsel zijn toegestaan. Dat is desastreus voor het woongenot en de gezondheid van de omwonenden’, aldus RBV.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een advies afgegeven over hoe groot de blootstelling aan geluid dat afkomstig is van de luchtvaart maximaal zou moeten zijn. Volgens RBV wonen rond Schiphol 1,4 miljoen mensen die worden blootgesteld aan aanzienlijk hogere geluidsniveaus. ‘De minister moet zich houden aan de normen die de WHO heeft geadviseerd en moet zorgen dat de individuele bewoner niet wordt blootgesteld aan een geluidsbelasting die hoger is’, aldus de stichting. Doet de minister dat niet, dan wil RBV de zaak voorleggen aan de civiele rechter.