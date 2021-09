Biden stemt in met nieuwe veiling voor exploratie olie en gas

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag plannen aangekondigd om meer dan 80 miljoen hectare in de Golf van Mexico te openen voor olie- en gasexploratie. Het Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) verwacht in september een definitieve aankondiging, ‘met een veiling in de herfst van dit jaar’, aldus het BOEM.

In januari had Biden nog een moratorium aangekondigd op nieuwe boringen op federaal land, omdat hij de klimaatcrisis centraal wilde stellen in zijn presidentschap. Maar in juni kwam een ​​rechter uit Louisiana, aangesteld door voormalig president Donald Trump, tussenbeide om te beslissen dat de regering goedkeuring van het Congres nodig had voor zijn pauze. In plaats van naar het Congres te stappen, heeft de regering nu dus besloten de rechten op olie- en gasexploratie alsnog te veilen.

Het BOEM gaf aan de bevindingen in het recente rapport van het Intergouvernementele Panel over Klimaatverandering in zijn besluit te hebben meegewogen. De daarin genoemde ‘gedetailleerde observaties van een snel veranderend klimaat in elke regio ter wereld’ waren volgens het BOEM echter niet voldoende reden om ‘op dit moment de milieueffecten van de boringen bij te stellen’.

Felle kritiek

Het regeringsbesluit leidde tot felle kritiek van milieugroeperingen. En tot snelle actie. Milieugroepen onder leiding van Earthjustice hebben na de bekendmaking van het hervatten van de veiling onmiddellijk zowel het Bureau of Ocean Energy Management als minister Deb Haaland van Binnenlandse Zaken aangeklaagd.

‘In de nasleep van orkaan Ida is het duidelijk dat we er alles aan moeten doen om af te stappen van fossiele brandstoffen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen’, zei Cynthia Sarthou, uitvoerend directeur van Healthy Gulf.

‘Deze veiling is zeer teleurstellend’, zei Brettny Hardy, advocaat van Earthjustice. ‘De regering-Biden is bezweken onder de desinformatiecampagne en politieke druk van de olie-industrie, en negeert de noodsituatie waarmee we worden geconfronteerd.’