VS gaan ondanks sancties door met humanitaire hulp in Afghanistan

De Verenigde Staten hebben vorige week een vergunning afgegeven die hen en hun contractanten machtigt om ook na de machtsovername door de Taliban humanitaire hulp in Afghanistan te blijven faciliteren, vertelde een woordvoerder van het ministerie van Financiën aan persbureau Reuters.

De specifieke vergunning tot het verlenen van humanitaire hulp aan Afghanen, afgelopen woensdag afgegeven door het ministerie van Financiën, betreft ook de levering van voedsel en medicijnen, ondanks Amerikaanse sancties tegen de Taliban. De sancties bevriezen alle Amerikaanse activa van de Taliban en verbieden Amerikanen om met hen zaken te doen, inclusief de levering van fondsen, goederen of diensten. Die sancties blijven van kracht, zei de woordvoerder.

De vergunning loopt af op 1 maart 2022 en komt voort uit de bezorgdheid dat de sancties van Washington tegen de Taliban een zich ontvouwende humanitaire crisis in het land zouden kunnen versnellen. ‘Dit is gerichte humanitaire hulp die bedoeld is om de bevolking van Afghanistan te helpen’, zei de functionaris, die eraan toevoegde dat de hulp niet naar de Taliban-autoriteiten zal gaan.

Volgens de Verenigde Naties hebben meer dan 18 miljoen Afghanen, ongeveer de helft van de bevolking, hulp nodig. De helft van alle Afghaanse kinderen onder de vijf jaar lijdt aan acute ondervoeding, een gevolg van zowel de oorlog als de twee droogtes die het land in de afgelopen vier jaar hebben geplaagd.

Hoewel Amerikaanse sancties vaak humanitaire vrijstellingen omvatten, zeggen critici dat zware Amerikaanse sancties, zoals die tegen Iran en Venezuela, humanitaire groepen ervan kunnen weerhouden in een land te werken uit angst om in conflict te komen met Washington.

De Taliban hebben hulporganisaties aangemoedigd om hun werk voort te zetten, mits die hulp niet wordt gebruikt als een middel om politieke invloed op Afghanistan uit te oefenen.