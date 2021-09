Kaag overlegt in Qatar over hervatting evacuatie uit Afghanistan

In Doha overlegt demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) woensdag met haar Qatarese ambtgenoot over mogelijkheden om de evacuatie uit Afghanistan weer te hervatten. Ze praten onder meer over de mogelijkheid om het vliegveld van Kabul te openen, het belang van veilige vertrekroutes voor evacués en mogelijke ondersteuning van Qatar daarbij.

Westerse landen werden overrompeld door de opmars van de Taliban. Half augustus nam de extreem islamitische beweging de Afghaanse hoofdstad Kabul al in. Vorige week donderdag moest Nederland de evacuatiemissie stoppen. Er zijn naar verluidt honderden Nederlanders en Afghanen achtergebleven die hadden willen vertrekken.

Kaag reist woensdag nog door naar het Pakistaanse Islamabad. Dat land heeft grote invloed in Afghanistan. Donderdag is ze in de Turkse hoofdstad Ankara om de ontwikkelingen in Afghanistan te bespreken. De Turken hebben aangeboden het vliegveld van Kabul te beveiligen.

De minister sluit de reis donderdag af in Slovenië waar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken informeel bijeenkomen. Afghanistan is een belangrijk onderwerp op de agenda van de bewindslieden.