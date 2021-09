Duitse treinmachinisten leggen werk opnieuw neer

Het is de derde staking in enkele weken tijd op het Duitse spoor. Bij de voorgaande stakingen werd het reizigers- en goederenverkeer in Duitsland behoorlijk ontregeld. Ook internationale treinen uit Nederland werden door de stakingen geraakt.

De staking is het gevolg van een loonconflict, waarbij het vooral gaat om de timing van loonsverhogingen. Deutsche Bahn heeft voorgesteld om de lonen met 1,5 procent te verhogen in januari 2022 en met nog eens 1,7 procent in maart 2023. De machinistenvakbond GDL wil echter al in 2021 een loonsverhoging zien, plus een bonus van 600 euro, en een tweede loonsverhoging van 1,8 procent in 2022.