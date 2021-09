MOB krijgt doodsbedreigingen om kort geding Grand Prix Zandvoort

De milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft meerdere doodsbedreigingen ontvangen van fans van de Formule 1. Dat zei voorzitter Johan Vollenbroek dinsdagavond in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. De bedreigingen volgden op het kort geding dat de organisatie aanspande, omdat er bij de Grand Prix op het circuit van Zandvoort te veel stikstof zou vrijkomen.