Bouterse zegt zich geen zorgen te maken over vonnis

De Surinaamse oud-president Desi Bouterse zegt zich geen zorgen te maken over de twintig jaar celstraf die de krijgsraad hem maandag opnieuw oplegde. ‘Er is een vonnis, laten we niet op de zaken vooruitlopen. Het staat er. We wachten af. Ik maak me daar geen zorgen om’’, zei Bouterse dinsdag tijdens een persconferentie in Paramaribo.

De 75-jarige Bouterse kreeg de straf opgelegd voor zijn betrokkenheid bij de moord op vijftien tegenstanders van zijn regime in 1982. Zijn advocaat heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan.

Bouterse was niet te spreken over de volgens hem ‘agressieve en oorlogszuchtige opstelling’ van de regering rond de zitting van maandag. Door die dag veel politie en militairen op de been te brengen werd de gemeenschap in een ‘soort angst en hype’ gebracht, zei Bouterse.

De voormalige president ging tijdens de persconferentie ook in op de zaak van de wapendiefstal uit zijn huis enkele maanden geleden. Hij zei dat zijn kleinzoon Walter Bouterse betrokken was bij de diefstal. Bouterse junior pleegde enkele dagen voor de ontdekking van de diefstal zelfmoord.

De gestolen wapens die eigendom zijn van het leger, zijn nu in handen van de Surinaamse onderwereld, stelde Bouterse. Volgens hem zijn de dieven bereid de wapens terug te geven. Het is dan wel nodig dat de regering van president Chan Santokhi een tussenpersoon aanwijst om de teruggave van de wapens in gang te zetten. Volgens Bouterse draalt de regering daarmee, waardoor het erop lijkt dat hij en zijn politieke partij bij de diefstal betrokken zijn, suggereerde hij.