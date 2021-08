Reisbranche achterblijver in herstel zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening is de coronacrisis nog niet te boven. In het tweede kwartaal steeg de omzet weliswaar met meer dan een vijfde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar daarmee is die nog niet op het niveau van twee jaar geleden, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor de meeste branches geldt dat wel, maar met name de reisbranche en het reclamewezen blijven achter.

De omzetgroei van 20,9 procent is de hoogste die het CBS ooit heeft gemeten. Dat hangt uiteraard samen met een forse krimp in dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van de maanden april tot en met juni 2019 is de omzet van de hele zakelijke dienstverlening nog 1,4 procent kleiner.

De IT-branche en de rechtskundige dienstverlening, zoals advocaten en notarissen, maar ook adviesbureaus op rechtsgebied, staan er veel beter voor dan voor de crisis. IT-dienstverleners hebben nu al 10 procent meer omzet dan in 2019, rechtskundig dienstverleners behalen 12,7 procent meer omzet.

De uitzendbranche kende in de coronacrisis een flinke dip, maar toont nu ook weer sterk herstel. Afgelopen kwartaal ging de omzet met een vijfde omhoog en daarmee kwam die sector uit op het niveau van twee jaar geleden.

De reisbranche zag de omzet in het voorjaar met ruim 300 procent groeien, maar in 2020 was die nog veel harder gedaald. Ondanks de reuzengroei is de omzet nog niet de helft van wat die in 2019 was. De inkomsten van het reclamewezen gingen afgelopen kwartaal met ruim een derde omhoog. Die beroepsgroep ligt nog 7 procent achter op de omzet van 2019.

Ondernemers in de zakelijke dienstverlening zien de toekomst wel met steeds meer vertrouwen tegemoet. Dit ligt nu hoger dan voor de coronacrisis. Wel verwacht zo’n een op de drie ondernemers in het huidige kwartaal tegen een tekort aan personeel op te lopen.