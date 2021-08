Kaag begonnen aan rondreis voor overleg over Afghanistan

Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) is vertrokken naar Qatar, de eerste stop op een rondreis om te overleggen over Afghanistan. Het is onderdeel van een internationale inzet om de evacuatie uit Afghanistan weer op gang te brengen.

Woensdag overlegt de bewindsvrouw in Doha met haar ambtgenoot uit Qatar. De Golfstaat was eerder het gastland van onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Taliban, de nieuwe machthebbers in Afghanistan. Ook is er een vertegenwoordiging van de Taliban in Qatar. Nederland heeft geen rechtstreeks contact met de Taliban.

Later woensdag reist Kaag door naar Pakistan. Dat buurland van Afghanistan is de meest invloedrijke buitenlandse speler daar. Donderdag vliegt ze door naar de Turkse hoofdstad Ankara. De Turkse regering heeft aangegeven het internationale vliegveld van Kabul wel te willen beveiligen.

Slovenië

Na haar rondreis gaat Kaag naar Slovenië voor een informele bijeenkomst van Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Het belangrijkste onderwerp op de agenda van die bijeenkomst zijn de recente ontwikkelingen in Afghanistan.

De Nederlandse luchtmacht heeft zo'n 2500 mensen uit Afghanistan geëvacueerd. Er zijn nog honderden Nederlanders en Afghanen die het land willen verlaten. De Taliban hebben gezegd dat zij iedereen zullen laten gaan die Afghanistan wil verlaten. "Eerst zien dan geloven", zei Kaag eerder over deze belofte.

Tijdens de reis zal Kaag ook overleggen over tijdelijke huisvesting van de Nederlandse ambassade in Kabul in een ander land.