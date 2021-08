Wells Fargo en Zoom onderuit op rood Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen de handel uitgegaan. Daarbij viel met name het verlies van onlinevergaderdienst Zoom Video Communications op. Ook Wells Fargo moest bloeden. De bank wacht mogelijk een nieuwe boete vanwege de afwikkeling van het omvangrijke fraudeschandaal van jaren terug.

Wells Fargo speelde 5,6 procent aan beurswaarde kwijt. De bank zou naar verluidt te weinig haast maken met het compenseren van slachtoffers. Ook maatregelen om herhaling van de fraude te voorkomen zouden te lang op zich laten wachten. Medewerkers van de bank openden jarenlang zonder toestemming miljoenen bankrekeningen en kredieten voor klanten. Daarmee wilden ze voldoen aan de te ambitieuze verkoopdoelstellingen van de bank. De kwestie kostte Wells Fargo al meer dan 5 miljard dollar (4,2 miljard euro) aan boetes en schikkingen.

Zoom verloor op zijn beurt bijna 17 procent na publicatie van kwartaalcijfers. Ondanks een stevige omzetgroei tot boven de 1 miljard dollar, lijkt de rek er wel een beetje uit. Voor het derde kwartaal verwacht Zoom een omzet die nagenoeg gelijkligt aan die van het tweede kwartaal, waarmee beleggers het aandeel in de uitverkoop deden.

Walgreens Boots Alliance

De Dow-Jonesindex sloot de sessie met een min van 0,1 procent op 35.360,73 punten. De S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4522,68 punten, vooral door de minnen bij tech- en grondstofbedrijven. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor een fractie tot 15.259,23 punten.

Walgreens Boots Alliance kreeg de handen van beleggers op elkaar nadat de apotheekketen bekend had gemaakt het minimumloon voor zijn personeel per 1 oktober te verhogen tot 15 dollar per uur. Het aandeel won daarop 4,3 procent.

Commercieel ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic won bijna 9 procent. Zakenbank Jefferies heeft een koopadvies geplakt op Virgin Galactic door de verwachting dat de vraag naar zijn ruimtereizen sterk zal groeien.

ExxonMobil

De oliebedrijven ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips daalden tot 1,7 procent in aanloop naar de vergadering van de olie-alliantie OPEC+ op woensdag over de productie. Volgens de landen zal dit jaar nog sprake zijn van een tekort aan olie, gevolgd door een overaanbod in de loop van 2022.

Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 68,51 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 72,99 dollar per vat. De euro was 1,1810 dollar waard tegen 1,1796 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.