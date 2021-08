Biden noemt evacuatie uit Afghanistan buitengewoon succes

De Amerikaanse evacuatie uit Afghanistan na twintig jaar militaire aanwezigheid was een ‘buitengewoon succes’, zei president Joe Biden een dag nadat de laatste Amerikaanse troepen het land hebben verlaten. Hoewel het vertrek volgens sommigen een fiasco was, benadrukt hij de ongekende prestatie van de luchtbrug die ruim 123.000 mensen uit Kabul haalde nadat de Taliban aan de macht waren gekomen.

Biden zei in een tv-toespraak verder dat er geen deadline is voor Amerikanen en Afghaanse oud-medewerkers die nog weg willen uit de Afghaanse hoofdstad. Hij verdedigde opnieuw zijn besluit de ‘voor altijd-oorlog’ te beëindigen en nam de volle verantwoordelijkheid voor de aftocht. Het was een kwestie van ‘vertrek of escalatie’, aldus Biden.

De president die al meer dan tien jaar had gepleit voor vertrek, ook in zijn verkiezingscampagne, heeft volgens peilingen de steun van de bevolking. Hij wees op andere uitdagingen, in bijvoorbeeld Syrië en Azië. De strijd tegen terrorisme in Afghanistan en elders gaat wel gewoon door, zonder dat daar militairen op de grond gaan. Hij sloeg krijgshaftige taal uit richting Islamitische Staat, die in Kabul vorige week dertien Amerikaanse militairen doodde.

De oorlog in Afghanistan heeft de afgelopen twintig jaar bijna 2500 Amerikaanse levens geëist, en op de valreep nog eens dertien door een bloedige aanslag tijdens de aftocht vanuit het vliegveld van Kabul. In Afghanistan verblijven naar schatting nog tweehonderd Amerikaanse staatsburgers die willen vertrekken. Biden zegt dat de Taliban hebben toegezegd hen te laten gaan.

Biden heeft andere dingen aan zijn hoofd in eigen land, met gemiddeld 150.000 nieuwe coronabesmettingen per dag. Vaccinatieweigeraars maken het moeilijk de vaccinatiegraad hoog op te schroeven.