Studie: politieke macht grote techbedrijven groeit

Grote techbedrijven hebben steeds meer politieke invloed. En dat komt met name vanwege de omvangrijke lobby in onder andere Brussel. Volgens een dinsdag gepubliceerde studie van de Corporate Europe Observatory (CEO) gaven techbedrijven vorig jaar 97 miljoen euro uit aan lobbyactiviteiten. Daarmee trok de techsector het meeste geld uit van alle sectoren.

In de studie de Lobby Network, waar NRC eerder over berichtte, geeft CEO een overzicht van de lobbykracht van de techindustrie. De uitgaven komen daarbij op het moment dat Brussel de meest problematische aspecten zoals misbruik van marktmacht, gerichte reclame-uitingen en het verspreiden van desinformatie, wil aanpakken.

Naast grote techbedrijven uit de VS gaat het in mindere mate ook om Chinese ondernemingen die invloed proberen te kopen. De 97 miljoen euro werd bij elkaar gebracht door 612 bedrijven, groepen en bedrijfsverenigingen die lobbyen voor EU-beleid. Daarmee is de lobby van de techsector groter dan die van traditionele sectoren zoals die van de farmaceuten, de fossiele industrie, de financiële sector en de chemie.

Slechts tien techbedrijven zijn verantwoordelijk voor bijna een derde van de totale uitgaven van de technologielobby. Dan gaat het om Vodafone, Qualcomm, Intel, IBM, Amazon, Huawei, Apple, Microsoft, Facebook en Google die meer dan 32 miljoen euro uitgeven om hun stem te laten horen in de EU.