VN-topman waarschuwt voor humanitaire ramp in Afghanistan

In Afghanistan dreigt zich een humanitaire catastrofe te ontvouwen, zegt secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties. De Portugees doet een beroep op landen snel meer geld beschikbaar te stellen voor hulp, nu de Amerikaanse troepen het land hebben verlaten.

De Afghanen hebben het zwaar met een economie die de afgelopen weken nagenoeg volledig stilstond. De basisvoorzieningen voor het volk dat zich ‘in zijn donkerste uur’ bevindt, dreigen helemaal in te storten, zegt Guterres in een verklaring.

De VN komen vrijwel dagelijks met rampspoedberichten over het land dat zo lang is geteisterd door oorlogen en aanslagen. Nu de fundamentalisten van de Taliban aan de macht zijn dreigen mogelijk een half miljoen Afghanen hun land binnenkort te ontvluchten, vreest vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Het VN-Bureau voor Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) had het eerder al over een catastrofale toestand. Hongersnood dreigt voor een derde van de 38 miljoen Afghanen en bijna de helft heeft hulp nodig, benadrukt Guterres. Maandag werden wel weer hulpgoederen ingevlogen. De VN hebben 1,1 miljard euro nodig om dit jaar 16 miljoen mensen te bereiken. Het grootste deel van het geld is nog niet ingezameld.