Wells Fargo riskeert nieuwe straf vanwege fraudeschandaal

Medewerkers van de bank openden jarenlang zonder toestemming miljoenen bankrekeningen en kredieten voor klanten. Daarmee wilden ze voldoen aan de te ambitieuze verkoopdoelstellingen van de bank. De kwestie heeft Wells Fargo al meer dan 5 miljard dollar (4,2 miljard euro) aan boetes en juridische schikkingen gekost.

Toezichthouders als het Office of the Comptroller of the Currency en de Consumer Financial Protection Bureau zouden de bank hebben gewaarschuwd dat er nieuwe sancties kunnen worden opgelegd als niet sneller aan de verplichtingen wordt voldaan. Dat meldden ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Nieuwe sancties zouden opmerkelijk zijn omdat de leiding van de bank vanwege het schandaal is vervangen. Het nieuwe management werd eind 2019 aangesteld als puinruimers. De nieuwe topman Charlie Scharf noemde het tevreden stellen van de autoriteiten een topprioriteit.

Wells Fargo zou al miljoenen mensen hebben gecompenseerd, de overgrote meerderheid van de slachtoffers. Maar op een aantal fronten is de bank in de problemen gekomen. Zo kunnen lang niet alle slachtoffers geïdentificeerd worden en is niet bekend wat de geleden schade is.