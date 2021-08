Vraag naar luchtvrachtvervoer bleef sterk in juli

De wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer is ook in juli sterk gebleven vanwege het economische herstel van de coronacrisis. Volgens de internationale brancheorganisatie IATA steeg de vraag, gemeten in zogeheten vrachttonkilometers, die maand met 8,6 procent ten opzichte van juli 2019. Vanwege de grote impact van de coronapandemie op de sector vorig jaar maakt IATA de vergelijking met de situatie van voor de crisis.

De groei van de vraag ligt daarmee hoger dan het langjarig gemiddelde van circa 4,7 procent, aldus IATA. Wel was die iets minder sterk dan in juni toen sprake was van een stijging met 9,2 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2019.

In alle regio’s nam de vraag toe, met uitzondering van Zuid-Amerika. De sterkste groei kwam voor rekening van Noord-Amerika.

‘Juli was opnieuw een solide maand voor het wereldwijde luchtvrachtvervoer’, zegt IATA-topman Willie Walsh in een verklaring. Hij denkt dat de groei voorlopig zal aanhouden. Wel zijn er risico’s door de Delta-variant van het coronavirus, omdat daardoor leveringsketens en productielijnen verstoord kunnen worden wat weer gevolgen voor de luchtvrachtsector kan hebben, aldus Walsh.

Overigens ligt de capaciteit voor luchtvrachtvervoer nog wel altijd lager dan in 2019. Dat komt omdat er minder passagiersvliegtuigen vliegen. Zij nemen in de laadruimte ook een deel vracht mee. Om dit te compenseren worden meer vrachttoestellen ingezet.